Ghost of Tsuhima e tempi di caricamenti: Sucker Punch sorpresa dell'accoglienza

Lo scenografico Giappone antico dipinto da Ghost of Tsushima ha conquistato rapidamente milioni di fan in tutto il mondo, che ora sperano di poter vedere presto l'annuncio di un sequel.

Mentre per il momento Sucker Punch tace su di un eventuale Ghost of Tsushima 2, Brian Fleming, co-fondatore della software house, ha alzato il sipario su alcuni interessanti retroscena del processo di creazione del titolo. Dopo aver confermato che l'aspetto di Ghost of Tsushima più difficile da creare è stato il sistema di combattimento, il dirigente ha raccontato nel corso di un Q&A come il team sia rimasto sorpreso dalla reazione del pubblico ai tempi di caricamento dell'open world.

La rapidità di questi ultimi, ha raccontato Fleming, è infatti un aspetto che gli sviluppatori di Sucker Punch non giudicavano come particolarmente speciale, ma che ha invece riscosso una calda accoglienza da parte dei giocatori. Nel descrivere il processo che ha condotto al risultato, il co-fondatore ha citato un impegno del team nel creare un sistema efficiente di organizzazione dei file di gioco. A dar vita a rapidi caricamenti ha inoltre contribuito lo stile estetico che contraddistingue Ghost of Tsushima, meno esoso rispetto a quello utilizzato da altri grandi open world AAA. Infine, Fleming ha riconosciuto come essenziale l'impegno dei dipartimenti artistici e tecnici, che hanno concentrato l'attenzione nel rendere l'ambientazione un mondo facilmente fruibile.



L'attenta ricostruzione del mondo di gioco è stata apprezzata persino dalle autorità di Tsushima, che hanno deciso di nominare Sucker Punch Ambasciatore dell'isola di Tsushima.