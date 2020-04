Ghost of Tsushima: le azioni del giocatore influenzeranno i legami con gli alleati!

Nell'ultimo numero di Official PlayStation Magazine è presente un interessante approfondimento dedicato a Ghost of Tsuhsima, all'interno del quale sono stati svelati diversi dettagli della produzione di Sucker Punch, riportati prontamente dalla community attiva su Reddit.

Tra questi, figura la conferma che il protagonista, Jin Sakai, vivrà un profondo conflitto interiore in seguito all'invasione da parte dei Mongoli della propria patria. Cresciuto come un Samurai dallo zio, Signore dell'Isola di Tsushima, il giovane sarà infatti profondamente scosso dalle brutali tecniche di combattimento messe in campo dagli avversari, che si dimostreranno in grado di decimare le forze giapponesi.

Deciso a proteggere il suo Paese, Jin, quindi il giocatore, dovrà scegliere se restare fedele al Bushido e al codice d'onore dei Samurai, oppure se specializzarsi sempre più nella "Via del Fantasma", più simile alla tradizione Ninja. Agire in un senso o in un altro, si riporta, consentirà di sviluppare il personaggio tramite skill tree molto differenti. Ma non solo: il modo in cui si affronteranno le diverse situazioni andrà a modificare in maniera dinamica il rapporto tra Jin e i suoi alleati. Ad esempio, perseverare in strategie di guerriglia causerà disappunto da parte dello zio del ragazzo. Parallelamente, Makoto, altra potenziale alleata, potrà aiutarci a diffondere la leggenda secondo la quale Jin sarebbe uno spirito vendicatore. Tuttavia, alcune azioni potrebbero trasformare la donna da alleato a pericoloso avversario.



All'interno del coverage, viene ribadita la data di uscita del 26 giugno, facendo dunque sperare che nessun rinvio di Ghost of Tsushima sia attualmente in programma.