Oltre 15 ore per completare l'espansione di Ghost of Tsushima? Lo dice un presunto tester

LA Director's Cut di Ghost of Tsushima, oltre a delle funzionalità esclusive per PlayStation 5, introdurrà anche l'espansione Isola di Iki, che offrirà una nuova storia assieme a mini-giochi, tecniche, nemici e trofei del tutto inediti, sia su PS4, sia su PS5.

C'è tanta curiosità in merito alla nuova storia: accessibile a partire dall'atto 2, vedrà Jin Sakai recarsi sulla vicina isola di Iki per indagare sulle voci di una presenza mongola. Una volta giunto sul posto, si ritroverà coinvolto in alcuni eventi che lo colpiranno molto da vicino e che lo costringeranno a rivivere alcuni momenti traumatici del suo passato.

Noi dovremo attendere il 20 agosto per poter spiegare le vele vero l'isola di Iki, ma sembra che qualcuno abbia già provato l'espansione. È quello che afferma un utente su Reddit, il quale si è presentato tra le pagine del social come un Quality Assurance Tester, per poi scrivere un lungo post ricco di informazioni (tutt'altro che ufficiali e/o confermate) sull'espansione. L'utente in questione ha parlato di un'isola di Iki grande approssimativamente quanto la parte inferiore della mappa di Tsushima (corrispondente a Izuhara) e popolata da nuovi animali selvatici quali leopardi, scoiattoli e scimmie. Il panorama è stato descritto come "colorato" e valorizzato dalla presenza di un vulcano.

Il tester afferma di aver trascorso in totale circa 15-20 ore sull'isola, durante le quali ha portato a termine la missione principale e si è focalizzato su alcune attività secondarie. Alla storia assegna un voto di 4,7 su 5, dal momento che per certi versi gli è risultata più interessante di quella del gioco base. Ha inoltre parlato della presenza degli arcobaleni, oltre che dell'introduzione di nuovi tipi di armature, nemici, upgrade per le armi e altro ancora.

Informazioni molto interessanti, ma che vi consigliamo di prendere con le pinze dal momento che provengono da una fonte non ufficiale che non può essere verificata. Se tutto ciò corrisponde al vero, lo scopriremo tra un mese, visto che Ghost of Tsushima Director's Cut uscirà il 20 agosto. Coloro che già posseggono il gioco su PS4 dovranno pagare 20 euro per ricevere i nuovi contenuti dell'espansione, ai quali dovranno aggiungere altri 10 euro per le funzionalità esclusive per PS5.