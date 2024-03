Ghost of Tsushima 2 sarà annunciato quest'anno al PlayStation Showcase, per un leaker

Dopo aver correttamente anticipato i dettagli riguardanti i requisiti PC di Horizon Forbidden West, il leaker Haothors ha parlato anche di Ghost of Tsushima, una delle IP Sony che negli ultimi anni ha ricevuto più apprezzamenti da parte dei giocatori.

Stando a quanto dichiarato da Hoathers, non solo Ghost of Tsushima arriverà su PC con l'annuncio ufficiale previsto per la giornata di domani, ma ci sarà anche il reveal del seguito della serie con protagonista Jin Sakai. Sebbene non ci siano ancora informazioni particolarmente dettagliate, il leaker afferma che "probabilmente" la presentazione arriverà durante il PlayStation Showcase che dovrebbe tenersi a maggio/giugno di quest'anno.

Sappiamo che Ghost of Tsushima è stato un grande successo per Sony, dunque non sorprenderebbe l'arrivo di un sequel della serie open world. Dagli annunci di lavoro pubblicati da Sucker Punch, sappiamo che lo studio si sta dedicando ad un tripla A open world con stealth, action e ninja, dunque i presupposti per un secondo capitolo del franchise ci sarebbero tutti.

Al momento è impossibile verificare l'attendibilità del rumor, ed al netto delle informazioni corrette svelate riguardo la versione PC di Horizon Forbidden West, vi invitiamo come sempre a prendere quanto riportato con le pinze in attesa di eventuali aggiornamenti da parte di Sony.