Ghost of Tsushima 2 anticipato da un teaser Sony? Assolutamente no!

Mentre prosegue la sospetta campagna di assunzioni di Sucker Punch, dai PlayStation Studios non è ancora giunto alcun annuncio ufficiale legato ad un Ghost of Tsushima 2.

Dopo il successo riscosso dalla nuova IP Sony, tuttavia, sono moltissimi i giocatori che sperano di poter assistere presto ad un ritorno in scena di Jin Sakai. Un'attesa che è sfuggita di mano nelle ultime ore, in seguito alla pubblicazione di un nuovo post sull'account Instagram ufficiale di PlayStation. Come potete verificare in calce a questa news, il messaggio vede protagonista l'immagine di una maschera giapponese, simile effettivamente a quella indossata dal samurai di Ghost of Tsushima.

Una circostanza che ha spinto molti utenti a commentare il post con toni entusiastici, inneggianti ad un imminente reveal di Ghost of Tsushima 2. Ci spiace però dover smorzare l'eccitazione, ricordando che il post non ha in verità nulla a che fare con l'avventura di Sucker Punch. Il teaser è invece legato ad uno degli Operatori di Call of Duty: Modern Warfare II, nello specifico Oni, che rappresenterà un'esclusiva temporale dell'utenza PS4 e PS5.



Con il debutto di Call of Duty: Modern Warfare II ormai all'orizzonte, il team PlayStation ha semplicemente voluto ricordare i contenuti esclusivi dello shooter in arrivo sulle console Sony.