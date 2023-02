Ghost of Tsushima 2 tra coop e online: Sucker Punch cerca esperti di missioni multiplayer

Mentre in rete prosegue il dibattito sui possibili teaser di Ghost of Tsushima 2, i vertici di Sucker Punch continuano a cercare talenti interessati a dare forma al loro prossimo, ambizioso videogioco tripla A a mondo aperto in esclusiva su PlayStation 5.

Le nuove posizioni lavorative aperte dalla sussidiaria dei PlayStation Studios si riallacciano ai receti rumor su Ghost of Tsushima 2 suggerendo la presenza di missioni multiplayer nel prossimo capitolo dell'ormai celebre action free roaming con protagonista Jin Sakai.

La software house di Bellevue spiega infatti di essere alla ricerca di un "progettista senior per missioni multigiocatore, un esperto che condivida la nostra passione per i videogiochi che sappiano superare i limiti creativi e ridefinire le aspettative degli appassionati. Il candidato deve saper costruire missioni robuste e dinamiche che forniscano ai giocatori delle sfide sempre nuove da affrontare, con attività che alimentino costantemente l'entusiasmo dei neofiti e dei giocatori più esperti. In qualità di progettista senior, il candidato deve influire sulle dinamiche sociali che caratterizzano le grandi esperienze cooperative".

È però giusto sottolineare come nelle informazioni condivise da Sucker Punch manchi ogni genere di riferimento alla serie di Ghost of Tsushima, di conseguenza non sappiamo se le anticipazioni sulle missioni multipolayer e sulle attività cooperative citate dall'azienda statunitense si riferiscano proprio al più volte rumoreggiato (ma non ancora annunciato) sequel dell'odissea action di Sony iniziata nel 2020 su PS4 e proseguita l'anno successivo su PlayStation 5. A tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Ghost of Tsushima Director's Cut su PS5.