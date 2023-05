Ghost of Tsushima 2: cosa vorremmo da questo sequel per PS5?

Da qualche tempo a questa parte si rincorrono delle voci che vogliono Sucker Punch al lavoro su un seguito di Ghost of Tsushima. L'open world, lanciato nel 2020 pochi mesi prima del debutto di PS5, ha venduto otto milioni di copie e si è anche guadagnato un adattamento cinematografico. L'interesse nei confronti di un sequel, dunque, c'è eccome.

In questi anni il team di Bellevue ha ricercato delle figure professionali con esperienza in materia di giochi tripla A open world, action e stealth, e con conoscenze in merito alla storia dei ninja e dei samurai... un profilo sicuramente compatibile con un seguito di Ghost of Tsushima. Nell'attesa di un possibile annuncio, che ci piacerebbe vedere già al PlayStation Showcase di questa estate, abbiamo provato ad immaginare cosa vorremmo da Ghost of Tsushima 2 (un nome che usiamo per comodità, dal momento che non possiamo conoscere il titolo dell'eventuale gioco) e vi anticipiamo subito che ci piacerebbe conoscere anche le vostre speranze.

Nel primo episodio, la storia di Jin Sakai è giunta al termine e l'invasore mongolo è stato scacciato via dall'isola. Alla luce di ciò, un sequel diretto di quelle vicende non avrebbe particolarmente senso, ma ciò non significa che un seguito di Ghost of Tsushima sia impossibile. Il concept funziona alla grande e sarebbe sufficiente traslarlo in un'epoca storica diversa e in un altro luogo del Giappone, concentrandosi su un nuovo "Ghost". Ci vengono in mente, ad esempio, la tarda Età Medievale (1392-1573), l'Età Premoderna (1573-1600) o il famoso periodo Edo, che si è spinto fino al più vicino 1868. La buttiamo lì: sarebbe bello poter impersonare uno "Spettro" ai tempi dell'occupazione di Kyoto da parte di Oda Nobunaga. Il gioco potrebbe intitolarsi Ghost of Kyoto: cosa ne pensate?

Spostandosi più avanti nel tempo, il team potrebbe massimizzare la varietà delle ambientazioni, affiancando ai meravigliosi scorci paesaggistici anche elementi architettonici, e ampliare l'arsenale con armi da fuoco. Gli europei hanno cominciato ad importarle nelle terre nipponiche (assieme al Cristianesimo) intorno al sedicesimo secolo, e un gioco ambientato in questo periodo potrebbe godere di un mondo vibrante popolato da culture molto diverse tra loro.

Le possibilità, dunque, sono molteplici, ma oltre al setting abbiamo pensato anche ad una lista di migliorie che vorremmo vedere. Gradiremmo una miglior cura all'impianto registico, una maggior diversificazione delle routine comportamentali degli NPC, un miglior bilanciamento delle attività secondarie, nuove Forme di combattimento, e altri provvedimenti atti ad allontanare l'ombra della ripetitività. Diamo per scontato, infine, un considerevole salto tecnico: anche se Ghost of Tsushima ha ricevuto una versione per PS5, il gioco è stato concepito per poter funzionare anche su PlayStation 4. Un capitolo esclusivamente next-gen, invece, avrebbe le potenzialità per lasciarci senza parole...



Adesso la palla passa a voi. Cosa vorreste vedere in Ghost of Tsushima 2? In quale periodo storico del Giappone vi piacerebbe giocare?