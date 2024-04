Ghost of Tsushima 2, Horizon 3 e Naughty Dog: leaker a ruota libera sul futuro di PS5

Non pago del clamore mediatico suscitato con le sue anticipazioni sulla strategia multipiattaforma di Sony tra remaster e remake, il chiacchierato leaker Silknigth torna alla carica condividendo delle indiscrezioni sulle future esclusive tripla A di PlayStation 5.

La sedicente 'gola profonda' dei PlayStation Studios che in queste settimane si è letteralmente scatenata con rumor e leak su Bloodborne Remastered, Starfield su PS5 e FF9 Remake ha riguadagnato le pagine dei suoi profili social per approfondire ulteriormente i temi trattati nei suoi precedenti post.

Nel rispondere ai tanti utenti che guardano con estremo interesse al futuro di PlayStation 5 e desiderano scoprire cosa bolle in pentola dalle parti delle sussidiarie più importanti di Sony, Silknigth evita inutili giri di parole sostenendo che The Last of Us Parte 2 Remastered dovrebbe arrivare su PC entro e non oltre la fine del 2024. Ma siamo solo all'inizio.

Eggià, perché in una successiva infornata di messaggi pubblicati su Twitter/X, il misterioso leaker di Sony sostiene che Naughty Dog non stia sviluppando The Last of Us 3 ma che sia attualmente impegnato nella realizzazione di un'IP inedita. Sempre a detta di Silknigth, i lavori su Horizon 3 da parte di Guerrilla Games richiederanno più tempo del previsto; in compenso, Sucker Punch dovrebbe annunciare 'presto' Ghost of Tsushima 2, presumibilmente in coincidenza del prossimo e sempre più rumoreggiato PlayStation Showcase.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere con le pinze ogni genere di anticipazione o leak proveniente da sedicenti insider e considerarle come tali.

