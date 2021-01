Ghost of Tsushima 2 è in lavorazione su PS5? A suggerirlo è un annuncio di lavoro

Nel corso delle ultime ore il sito ufficiale di Sucker Punch si è aggiornato con un nuovo annuncio di lavoro che ha acceso le speranze dei fan di Ghost of Tsushima di vederne un sequel, magari in esclusiva su PlayStation 5.

L'annuncio di lavoro in questione riguarda un game designer, di cui l'azienda ha bisogno per lavorare ad un nuovo progetto. A far scattare la scintilla è però un preciso riferimento nell'annuncio, che richiede in maniera esplicita che può proporsi solo ed esclusivamente chi ha giocato Ghost of Tsushima e ne ha compreso perfettamente il core system. Ciò potrebbe non essere altro che un indizio sul nuovo progetto del team, che molto probabilmente sta già lavorando al secondo capitolo della nuova IP Sony, la quale ha riscosso un gran successo soprattutto tra il pubblico. Nel caso in cui non dovesse trattarsi di Ghost of Tsushima 2, non possiamo escludere che Sucker Punch abbia deciso di recuperare il vecchio Prophecy, ovvero il titolo il cui sviluppo è stato interrotto per lasciare spazio all'avventura di Jin Sakai.

In attesa di scoprire maggiori informazioni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il confronto tra le versioni PS5 e PS4 di Ghost of Tsushima fatto da Digital Foundry.