Ghost of Tsushima 2, è lui o non è lui? Sucker Punch lavora a un action open world

C'è tanta attesa per l'uscita di un sequel del tanto apprezzato Ghost of Tsushima, ma cosa sta facendo Sucker Punch, è al lavoro su Ghost of Tsushima 2 per PS5? Per ora non vi sono dettagli ufficiali che puntano in direzione di una nuova iterazione di questa IP PlayStation, ma qualcosa potrebbe presto o tardi cambiare: Sucker Punch cerca personale.

Se di per sé questa notizia non fa in alcun modo scalpore, ad essere interessante sono le informazioni sopraggiunte dall'annuncio di lavoro in questione: infatti, Sucker Punch vuole assumere un Senior Programmer per un action open world in terza persona. Dal profilo lavorativo desiderato dall'azienda sappiamo che tale figura lavorerà contribuendo "all'animazione, al pathfinding, alla fisica, all'UX o agli effetti speciali".

Secondo quanto osservabile dalle pagine ufficiali di Sucker Punch, il riferimento all'avventura action open world in terza persona riportato dalla fonte ufficiale non è presente. Non si sa con certezza se vi è stata una modifica all'annuncio di lavoro. Bisogna quindi attendere maggiori conferme sul rimando al genere dell'esperienza videoludica che farebbe proprio pensare al tanto atteso Ghost of Tsushima 2 che, per un leaker, sarà annunciato quest'anno al PlayStation Showcase. Di ufficiale non vi è ancora nulla ma, dopo che è stata confermata la pubblicazione di Ghost of Tsushima Director's Cut su PC per il prossimo 16 maggio 2024, potrebbe arrivare il momento per i giocatori su PlayStation di prendere parte ad una nuova avventura nell'isola di Tsushima. Cosa ne pensate di un possibile ritorno di Ghost of Tsushima con una nuova iterazione? Crede che sia molto lontana, o manca poco al suo reveal?

