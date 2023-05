Ghost of Tsushima 2 sarà al PlayStation Showcase? Un noto insider non ne è convinto

Dopo un'attesa lunghissima, Sony ha finalmente annunciato un PlayStation Showcase dove verranno mostrati sia titoli delle terze party che le tanto agognate esclusive. Ci sarà anche Ghost of Tsushima 2 tra queste?

Se siete in trepidante attesa del sequel delle avventure di Jin Sakai ad opera di Sucker Punch, sappiate che abbiamo brutte notizie per voi. Stando alle ultime dichiarazioni di Jeff Grubb, sembrerebbe che fra i prodotti che verranno mostrati nel corso dell'evento trasmesso in diretta streaming non vi sarà Ghost of Tsushima 2. L'ex giornalista che si è dato alle anticipazioni sul mondo videoludico ha infatti dichiarato che, secondo le sue fonti, il sequel del titolo ambientato in Giappone non farà parte dei titoli mostrati. Tra gli altri giochi citati troviamo anche Dragon Age Dreadwolf, che sempre secondo l'insider non farà parte dei third party dell'evento ed è più probabile che Electronic Arts stia tenendo il materiale da parte per il suo show estivo.

In attesa di poter scoprire tutte le novità dell'evento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su data, ora e durata del PlayStation Showcase. Non dimenticate anche di dare un'occhiata al nostro speciale sui giochi che non dovrebbero mancare al PlayStation Showcase, tra i quali troviamo anche l'immancabile Marvel's Spider-Man 2.