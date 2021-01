Ghost of Tsushima 2 su PS5: cosa vorremmo dal sequel? Ne parliamo in video!

All'orizzonte degli studi di Sucker Punch si accumulano sempre più indizi sul possibile avvio dei lavori su di un sequel dell'avventura del giovane Jin Sakai.

Le prime ipotesi si erano fatte strada già nel corso dell'ottobre del 2020, in seguito ad un avvistamento legato ad un annuncio di lavoro. Nel descrivere la posizione aperta, la software house rendeva infatti noto di star cercando uno sceneggiatore esperto di Giappone Feudale. Altri dettagli sulla mansione suggerivano inoltre che il team fosse al lavoro su di un AAA open world dalla forte componente narrativa. Ora, un ulteriore ceppo di legna è andato ad aggiungersi alla catasta delle aspettative, sempre a seguito della pubblicazione di un annuncio di lavoro. Questa volta, Sucker Punch ha confermato di star cercando sviluppatori che abbiano giocato Ghost of Tsushima.



Se è vero che non sempre due indizi non fanno una prova, in questo caso le informazioni sono state sufficienti a mettere in moto la fantasia della Redazione di Everyeye, che ha provato ad immaginare ciò che potrebbe riservare un Ghost of Tsushima 2 per PlayStaton 5. Per illustrarvi la lista dei desideri che ne è emersa, abbiamo confezionato un video dedicato, che trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!