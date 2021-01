Ghost of Tsushima 2 su PS5, nuovo indizio? Riferimenti sospetti da Sucker Punch

Dopo il notevole successo di pubblico riscosso da Ghost of Tsushima, non sembra affatto improbabile che il team di Sucker Punch sia stia dedicando alla creazione di un sequel per l'avventura di Jin Sakai.

Al momento non vi è nulla di confermato, ma sono molteplici i segnali che hanno di recente attirato l'attenzione degli osservatori più attenti. In particolare, dalle fila degli annunci di lavoro della software house sono emersi dettagli decisamente intriganti. Inizialmente, infatti, Sucker Punch ha annunciato di essere alla ricerca di uno sceneggiatore esperto di Giappone feudale, elemento già di per sé interessante. A ciò, si è poi affiancata la ricerca di sviluppatori che avessero giocato Ghost of Tsushima.



Ora, un ulteriore tassello va ad aggiungersi a questo mosaico videoludico, con un avvistamento legato al profilo LinkedIn di uno sviluppatore di Sucker Punch. Dave Molloy, Cinematic Creative Director presso la software house, vi ha infatti dichiarato di essere "al momento al lavoro sul gioco Ghost of Tsushima per Sony PS5". La dicitura è stata successivamente rimossa e modificata in un più generico "al momento al lavoro sul gioco Ghost of Tsushima per Sony PlayStation". Tutto ciò ha generato ulteriore entusiasmo per un possibile Ghost of Tsushima 2, in particolare visto il ruolo ricoperto da Dave Molloy. Tuttavia, resta possibile che il Cinematic Creative Director si stia semplicemente occupando di aggiornamenti volti a migliorare l'esperienza di Ghost of Tsushima in retrocompatibilità su PS5.