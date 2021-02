Ghost of Tsushima 2 su PS5: SP cerca un Scrittore Senior per un kolossal open world

Si susseguono gli indizi sullo sviluppo di Ghost of Tsushima 2. Dopo i suggerimenti sospetti del Cinematic Creative Director Dave Molloy su LinkedIn, le alte sfere di Sucker Punch confermano di essere al lavoro su un nuovo videogioco pubblicando un annuncio di lavoro per uno Scrittore Senior.

Nel pubblicare questo annuncio di lavoro, la sussidiaria statunitense dei PlayStation Studios specifica di essere alla ricerca di "uno Scrittore Senior che si unisca al nostro team e ci aiuti a creare contenuti narrativi accattivanti per quello che sarà il nostro prossimo progetto".

La software house di Bellevue entra poi nei dettagli delle mansioni da far svolgere a chi desidera ricoprire questo prestigioso ruolo e spiega come "il nostro candidato ideale deve saper raccontare storie di grande impatto, con una narrativa orientata sui personaggi e un gameplay open world. Deve avere la capacità di creare store emozionanti, protagonisti memorabili e dialoghi dal forte impatto emozionale".

L'annuncio di lavoro, logicamente, non fa alcun riferimento diretto alla serie di Ghost of Tsushima o tantomeno al suo sequel non ancora annunciato, ma fornisce comunque delle importanti indicazioni sulle ambizioni nutrite da Sucker Punch per questo progetto. Tra le esperienze pregresse richieste a chi si candiderà per il ruolo di Senior Writer di questo titolo, infatti, viene citata un'esperienza minima di 5 anni nella scrittura della trama di un videogioco ad alto budget e, soprattutto, l'aver contribuito alla commercializzazione di almeno un gioco tripla A ricoprendo l'incarico di Scrittore Senior.