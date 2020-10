Ghost of Tsushima 2 per PS5 è già in sviluppo? L'indizio da un annuncio di Sucker Punch

Direttamente sulle pagine del sito ufficiale di Sucker Punch è possibile realizzare un interessante avvistamento, dedicato ad una posizione lavorativa aperta presso la software house.

Nello specifico, il team di casa Sony è alla ricerca di un Narrative Writer col quale accrescere la propria squadra di professionisti. Nell'annuncio di lavoro non sono presenti riferimenti diretti ad un sequel di Ghost of Tsushima, ma alcuni dettagli evidenziati da Sucker Punch tra i requisiti richiesti sembrano rappresentare un indizio più che intrigante in tal senso. Lo sceneggiatore ideale ha infatti dalla sua la volontà di "scrivere storie ambientate nel Giappone feudale", mentre tra i requisiti preferenziali viene espressamente indicata una conoscenza approfondita del periodo storico.



Il futuro Narrative Writer andrà ad unirsi agli sviluppatori al lavoro sui "prossimi progetti" di Sucker Punch, occupandosi della stesura di dialoghi per un "cast di personaggi che vivono in un determinato periodo storico" e "storie open-world". Tra le competenze cercate dalla software house figurano la capacità di dar vita a storie d'impatto che mettono i personaggi al centro della scena, all'interno di un gioco AAA dalla struttura open-world.



Insomma, gli indizi su di un possibile Ghost of Tsushima 2 non sembrano mancare, ma al momento non vi sono comunicazioni ufficiali in merito. In attesa di eventuali aggiornamenti, ricordiamo che è ora disponibile il New Game Plus in Ghost of Tsushima, mentre l'ultima patch del gioco ha introdotto il multiplayer gratis con Ghost of Tsushima: Legends.