Ghost of Tsushima 2? Sucker Punch lavora a un AAA open world con stealth, action...e ninja

Solo pochi mesi fa, l'avvistamento di alcune posizioni lavorative aperte presso Sucker Punch avevano rialimentato le ipotesi relative all'esistenza di un Ghost of Tsushima 2.

Ora, un ulteriore annuncio di lavoro pubblicato dalla software house Sony genera non poca curiosità nella community videoludica. Alla ricerca di un Encounter Designer, il team di Sucker Punck ha infatti illustrato una serie di intriganti requisiti per il futuro collega. In particolare, il candidato ideale dovrà avere alle spalle esperienze consolidate nel campo dello sviluppo di giochi AAA, oltre ad una passione per la creazione di sfide in grado di "spingere i giocatori a superare i propri limiti".

Nel lavorare congiuntamente al Combat Design e alla definizione dei nemici, il futuro Encounter Design dovrà inoltre dimostrare esperienza nel campo dello sviluppo di titoli con elementi Action, con scontri melee, e/o Stealth. Un dettaglio che sembra suggerire una natura ibrida per il prossimo titolo di Sucker Punch. in aggiunta, il team Sony fa espresso riferimento alla natura open world della propria nuova creazione, ancora non presentata ufficialmente al pubblico. Infine, dettaglio piuttosto peculiare, la software house identifica come un bonus l'eventuale predisposizione del candidato a "lavorare a stretto contatto con ninja in altri settori".



Che sia davvero in lavorazione un Ghost of Tsushima 2 per PlayStation 5? In attesa di scoprirlo, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco speciale dedicato ai nostri desideri per il sequel di Ghost of Tsushima.