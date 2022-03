Ghost of Tsushima 2 è già in sviluppo? Sucker Punch cerca esperti di Combat Design

Sullo sfondo dell'arrivo di Ghost of Tsushima Legends tra i giochi gratis di marzo su PS Plus, le alte sfere di Sucker Punch intensificano la propria ricerca di talenti per sviluppare, presumibilmente, il secondo capitolo dell'ormai celebre saga action ruolistica con protagonista Jin Sakai.

Nel pubblicare questi annunci di lavoro, la sussidiaria statunitense dei PlayStation Studios non cita direttamente Ghost of Tsushima 2 ma fornisce degli indizi inequivocabili sul genere di riferimento del loro prossimo videogioco riferendo di voler assumere due sviluppatori con una comprovata esperienza nella realizzazione di action o, comunque, di titoli con un combat system quantomai strutturato.

Sucker Punch riferisce infatti di essere alla ricerca di esperti da poter assumere nei ruoli di Senior Combat Designer e Technical Combat Designer: i candidati ideali devono aver giocato a Ghost of Tsushima e compreso i suoi sistemi di combattimento più importanti, due aspetti fondamentali che saranno utili per "rifinire, bilanciare e testare il combat system dei nemici e le abilità del personaggio, come pure le azioni di combattimenti e gli elementi su cui si focalizza il sistema di progressione".

Tutti gli indizi, di conseguenza, conducono verso lo sviluppo di Ghost of Tsushima 2 o, comunque, di un videogioco che rientri nel filone narrativo e ludico inaugurato su PlayStation 4 e proseguito su PS5 dall'epopea action di Jin Sakai. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate lo speciale su cosa vorremmo vedere nel sequel PS5 di Ghost of Tsushima.