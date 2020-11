Ghost of Tsushima, oltre 5 milioni di copie vendute: successo per Sucker Punch

Mentre Ghost of Tsushima si prepara ai 60 fps su PlayStation 5, emergono nuove informazioni sulla performance commerciale dell'open world firmato dagli sviluppatori di Sucker Punch.

Ispirato agli eventi che hanno contraddistinto l'invasione mongola dell'Isola di Tushima nel corso del XIII secolo, l'avventura di Jin Sakai ha compiuto il proprio debutto sul mercato videoludico nel corso del luglio di quest'anno. Da allora, il titolo - disponibile in esclusiva su PlayStation 4 - è riuscito a conquistarsi l'interesse di una vasta fetta di pubblico, con risultati positivi in termini di vendite. A fornire a tal proposito nuovi dati aggiornati è la redazione del The New York Times, in occasione di un coverage dedicato all'arrivo di PlayStation 5. All'interno di quest'ultimo, viene infatti svelato come, dal lancio a oggi, Ghost of Tsushima abbia venduto oltre 5 milioni di copie, rivelandosi una nuova IP di successo.



Gli autori della saga di InFamous possono dunque dirsi soddisfatti del traguardo raggiunto con la loro ultima produzione. Di recente, la software house ne ha ampliato l'offerta, tramite la pubblicazione dell'espansione gratuita Ghost of Tsushima: Legends, con la quale è stato introdotto il multiplayer cooperativo. Al momento, non è noto quale sia il prossimo progetto del team, ma un annuncio di lavoro sembra puntare nella direzione di un possibile sequel di Ghost of Tsushima.