Ghost of Tsushima: oltre il 50% dei giocatori ha terminato la campagna

Oltre il 50% dei giocatori di Ghost of Tsushima ha terminato la campagna del gioco di Sucker Punch, sbloccando il trofeo Mono No Aware, nello specificato la ricompensa in questione è stata sbloccata dal 50.2% dei giocatori totali, una delle percentuali più alte per un gioco Open World su PlayStation 4.

Per fare un confronto, Assassin's Creed Origins è stato portato a termine dal 38.2% dei giocatori mentre Days Gone e Horizon Zero Dawn rispettivamente dal 34.7% e dal 34.1% della user base. Di seguito una lista comparativa pubblicata dal sito Ungeek:

Marvel's Spider-Man – 50.8%

Assassin's Creed Origins – 38.2%

Far Cry 5 – 36.7%

Days Gone – 34.7%

Horizon Zero Dawn – 34.1%

Assassin's Creed Odyssey – 30%

The Witcher 3 – 29.8%

Death Stranding – 28.6%

Red Dead Redemption II – 28.2%

Watch Dogs 2 – 24.9%

Assassin's Creed Valhalla – 19.8%

A tenere testa a Ghost of Tsushima troviamo Marvel's Spider-Man, da notare come tutti gli altri giochi della lista abbiano una percentuale di completamento inferiore al 40%, con Assassin's Creed Valhalla che segna il valore più basso: solamente il 19.8% dei giocatori ha portato a termine l'avventura. Un risultato quindi decisamente positivo per Ghost of Tsushima, nuova IP lanciata lo scorso anno e accolta molto bene da pubblico e critica.