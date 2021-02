Ghost of Tsushima si aggiorna su PS4 e PS5: le novità dell'update 1.20

I ragazzi di Sucker Punch si riaffacciano sui social per riferire a tutti gli emuli di Jin Sakai di aver provveduto alla pubblicazione della nuova patch di Ghost of Tsushima che porta l'action adventure a mondo aperto alla versione 1.20 su PS4 e PlayStation 5.

Con il messaggio condiviso su Twitter per confermare la disponibilità del nuovo aggiornamento, la sussidiaria statunitense dei PlayStation Studios non entra nei dettagli degli interventi compiuti e si limita a precisare di aver incluso varie correzioni ai bug riscontrati dagli utenti nel modulo multiplayer di Ghost of Tsushima Legends.

L'update in questione pesa all'incirca 680 MB e, a giudicare da quanto sottolineato da Sucker Punch, sembra apportare solo dei correttivi ai bug ravvisati dagli esploratori della dimensione fantasy di GoT Legends parallela all'esperienza narrativa di Jin Sakai. Anche le note della patch non forniscono ulteriori chiarimenti, di conseguenza approfittiamo dell'occasione per estendervi il nostro invito a servirvi della lavagna dei commenti per farci sapere se riscontrate ulteriori ottimizzazioni, migliorie o modifiche all'esperienza di gioco di Ghost of Tsushima dopo aver installato l'aggiornamento 1.20 sulla vostra piattaforma PlayStation d'elezione.

Nel frattempo, consigliamo a chi ci segue e si accinge a cimentarsi nelle sfide della campagna principale dell'esclusiva Sony a seguire i consigli della nostra guida di Ghost of Tsushima per il perfetto samurai a firma di Giovanni Panzano.