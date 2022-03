Ghost of Tsushima si aggiorna su PS5 e PS4: aggiunta la Custom Mode in GoT Legends

I ragazzi di Sucker Punch continuano a lavorare per rinifire l'esperienza di gioco offerta da Ghost of Tsushima, e lo fanno pubblicando un nuovo aggiornamento ora disponibile per i possessori dell'action-adventure su PlayStation 5 e PlayStation 4.

Tramite un comunicato ufficiale, Sucker Punch ha precisato che la patch 2.17 (2.017 su PS5) si focalizza in gran parte su un'aggiunta per Ghost of Tsushima Legends, la modalità multiplayer gratis con PlayStation Plus. Viene in particolare introdotta la Custom Mode, ovvero un insieme di opzioni con cui sarete liberi di personalizzare la vostra esperienza in GoT Legends settando a piacere livello di difficoltà, tipologia di nemici ed altro ancora.

Ciò ti consente di creare la tua esperienza personalizzata in stile Nightmare. Vuoi solo hwachas? Puoi farlo!

Come avviene per la modalità foto, il matchmaking è disabilitato per la modalità personalizzata, ma può essere selezionato come nuovo obiettivo Fill Party.

In risposta ad alcuni giocatori che chiedono un livello di sfida ancora più alto, è anche possibile abilitare tutto quanto in una singola partita. Solo le leggende più forti saranno in grado di sconfiggere ogni ondata con tutti i modificatori di difficoltà e i pericoli abilitati, e con tutti gli obiettivi bonus completati.

Altri cambiamenti riguardano il sistema di crafting, la correzione di bug e di problemi di localizzazione, nonché l'aggiunta di alcune nuove opzioni legate all'accessibilità consultabili tramite i menu di gioco. Il prossimo mese arriverà un ulteriore patch, e Sucker Punch invita i giocatori a segnalare qualsiasi problema dovessero riscontrare così da limare ulteriormente il comparto tecnico del gioco.

Ghost of Tsushima è un successo per Sony avendo collezionato oltre 8 milioni di copie vendute stando agli ultimi dati risalenti a gennaio.