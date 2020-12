Ghost of Tsushima si aggiorna su PS5 e PS4 con la patch 1.17

Sono passati diversi mesi dal lancio di Ghost of Tsushima, ma il gioco di Sucker Punch continua d essere sulla creste dell'onda, anche grazie alla recente aggiunta dell'espansione Legends che arricchito l'esperienza con una dimensione multigiocatore.

Il supporto non accenna ad arrestarsi, e nelle scorse ore è stata pubblicata la nuova patch 1.17 indirizzata a tutti i giocatori su PlayStation e PS5. Pesa 949 MB e purtroppo è stata accompagnata un changelog piuttosto striminzito, che menziona alcune migliorie generali, la risoluzione di una serie di bug non meglio specificati e un potenziamento del multiplayer.

Niente di realmente nuovo, quindi, ma siamo felici che gli sviluppatori stiano continuando a rifinire il proprio titolo, attualmente in corsa per il premio Game of the Year ai Game Awards 2020 e attualmente favorito per la vittoria in Player's Voice, categoria popolare che raccoglie le votazioni dei videogiocatori.

A proposito di PS5: ne approfittiamo per ricordarvi che sulla console di nuova generazione di Sony, oltre a beneficiare di tempi di caricamento ancora più rapidi, Ghost of Tsushima ha ricevuto un aggiornamento che gli consente di girare ad un framerate di 60fps.