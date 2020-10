Ghost of Tsushima, aggiornamento in arrivo: i cani diventano alleati di Jin!

L'ultimo gameplay trailer di Ghost of Tsushima: Legends ha confermato che l'espansione dell'Action RPG di Sucker Punch sarà resa disponibile entro la fine del mese.

In particolare, l'appuntamento è fissato per il prossimo venerdì 16 ottobre, data nella quale la software house pubblicherà un update dedicato. Ghost of Tsushima si appresta dunque ad aggiornarsi alla versione 1.1 e ad accogliere i demoni e le creature spirituali di Legends. L'espansione gratuita, lo ricordiamo, è stata pensata da Sucker Punch per essere fruita tramite multiplayer online cooperativo.

Il nuovo aggiornamento, tuttavia, introdurrà anche un'ulteriore feature inedita, interamente dedicata ai quattro zampe che popolano l'isola di Tsushima. Come potete infatti verificare in calce, il team Sony ha deciso di introdurre in-game "Charme of Canine Recruitment", un'opzione di equipaggiamento che vi renderà particolarmente meritevoli di fiducia agli occhi dei cani presenti nel mondo di gioco. Sbloccabile nel New Game +, anch'esso tra i contenuti di Ghost of Tsushima: Legends, questa vi consentirà di accarezzare gli animali e di reclutarli come alleati! Nel mondo mitologico dell'espansione, invece, potrete coccolare teneri cani spirituali.



Ai giocatori che si sono immersi con piacere nel Giappone dipinto da Sucker Punch, ricordiamo che è in arrivo un ricco Art Book di Ghost of Tsushima.