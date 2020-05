Ghost of Tsushima, animali al sicuro: niente caccia e cavallo immortale

Come rivelato dall'ultimo State of Play dedicato al titolo, molti animali animeranno il mondo di Ghost of Tsushima, aiutando a diverso titolo il protagonista Jin Sakai.

Tra questi ultimi spiccano ad esempio volatili variopinti che col loro volo potranno condurre il giocatore verso luoghi nascosti o, ancora, volpi rosse che tracceranno percorsi in direzione di templi carichi di atmosfera. In questo quadro, Sucker Punch ha scelto di non introdurre meccaniche legate alla caccia, che avrebbero in parte contrastato con le dinamiche con cui il team ha voluto plasmare il sistema di esplorazione dell'isola nipponica. Jin Sakai, al contrario, mostrerà una forte sensibilità per le creature viventi che lo circondano: una conseguenza - racconta il team - anche della personalità dell'attore che ha interpretato il protagonista di Ghost of Tsushima.



Ulteriore elemento interessante, arriva la conferma che la fedele cavalcatura di Jin non potrà restare uccisa nel corso dell'avventura. "Il vostro cavallo non potrà morire. - dichiara inequivocabilmente Sucker Punch - La cavalcatura si spaventerà e si allontanerà correndo. Per un breve momento, potreste non essere in grado di richiamarla, ma nessuno potrà uccidere il vostro cavallo, né in combattimento né nel resto del gameplay". Insomma, una preoccupazione in meno per il già travagliato giovane Samurai.