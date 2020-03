Ghost of Tsushima: annunciato l'artbook ufficiale prodotto da Dark Horse

Sucker Punch Productions e Dark Horse Comics hanno annunciato l'artbook ufficiale di Ghost of Tsushima, disponibile dal 30 giugno (data indicata da Amazon USA), pochi giorni dopo la pubblicazione del gioco prevista per il 26 dello stesso mese in contemporanea mondiale.

Il volume è intitolato The Art of Ghost of Tsushima e presenta 208 pagine a colori con artwork, schizzi preparatori, concept e illustrazioni dei personaggi e delle ambientazioni, senza dimenticare immagini tratte dallo storyboard e spiegazioni dettagliate sulle tecniche di combattimento dei samurai.

The Art of Ghost of Tsushima costerà 49.99 dollari, al momento l'artbook è stato confermato solamente per il Nord America e non compare nei listini di Amazon in Europa, tuttavia è difficile pensare che il libro resterà confinato ai soli Stati Uniti, la pubblicazione nel nostro continente potrebbe essere prevista per un periodo successivo.

Ghost of Tsushima esce il 26 giugno in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO, oltre all'edizione Standard Sony metterà in commercio anche le edizioni Digital Deluxe e Collector's Edition, quest'ultima contenente vari oggetti fisici tra cui la replica della maschera di Jin Sakai, mappa in tessuto, bonus digitali in-game, custodia Steelbook e mini artbook da 48 pagine, anche questo prodotto in collaborazione con Dark Horse Comics.