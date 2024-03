Ghost of Tsushima approda su PC e i fan non ci stanno: 'avete tradito i fan di Sony'

C'è aria di polemiche a seguito dell'annuncio di Ghost of Tsushima Director's Cut su PC: a distanza di un solo giorno dall'ufficializzazione, infatti, i fan di Sony hanno espresso il proprio disappunto per il porting in questione. Cos'è successo nel dettaglio, e perché? Tra chi si sente tradito e chi è adirato, è iniziato il boicottaggio del gioco.

Ad esempio, l'utente Wilhelmus Hoogerwerff parla di "uno schiaffo in faccia ai veri fan di Sony", aggiungendo quanto segue: "non posso credere che Sony abbia fatto questo a noi veri fan. Abbiamo supportato la loro console e ora ci scartano". Il disappunto per l'approdo di Ghost of Tsushima su PC è tale che lo stesso giocatore ha aggiunto che "se avete comprato questo gioco dopo averlo acquistato su PS4/5, allora siete parte del motivo per cui Sony abusa di noi veri giocatori".

Non sono da meno le dichiarazioni di Pan rancio, che con il suo post sulla community dedicata al titolo invita a non comprare il prodotto. "Sony sta giocando con noi veri fan, che abbiamo comprato il gioco nel 2020. È un tradimento, ci sentiamo pugnalati alle spalle. Non supportate questo gioco, non compratelo". Infine, a cavalcare tale sentimento di disappunto per quanto accaduto dopo l'annuncio di ieri vi è anche Cyborg Snake. "Non posso crederci. I fan di Sony sono stati fedeli per anni e voi ci sputate in faccia portando un'esclusiva PlayStation su PC?". Tra quelli riportati in questa news e altri post in cui alcuni fan asseriscono addirittura che "Sony termina la produzione di console", i commenti che palesano un malcontento per l'annuncio di Sucker Punch sono diversi. Cosa ne pensate di queste polemiche relative a Ghost of Tsushima Director's Cut? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.