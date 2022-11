Ghost of Tsushima: arrivano delle novità sull'adattamento cinematografico

Come comunicato negli ultimi mesi, Ghost of Tsushima sarà oggetto di una rivisitazione del prodotto in salsa cinematografica ed il film sarà recitato interamente in giapponese e con un cast orientale. Non a caso, seguendo la scia del progetti cinematografico di Uncharted, Sony ha cavalcato l'onda di entusiasmo attorno a Ghost of Tsushima.

Proprio le avventure di Jin Sakai hanno riacceso l'interesse nei giochi storici giapponesi e, proprio in virtù di questa ragione - e non solo -, Sony ha dichiarato che anche Ghost of Tsushima sarà oggetto di una trasposizione di medium. Tuttavia, fino ad oggi, non erano pervenute ulteriori informazioni circa lo stato del progetto, in parte a causa delle lunghe tempistiche che separano la presentazione ufficiale della pellicola dall'annuncio dell'inizio dei lavori o della sola dichiarazione d'intenti. L'attesa attorno al lavoro derivante dall'estro creativo di Sucker Punch, il team talentuoso che ha compiuto venticinque anni da poco tempo ed il cui nome è associato a grandi prodotti videoludici come la saga di Infamous, è davvero alta.

Però, come detto prima, fino ad oggi non vi erano informazioni, ma ci sarebbero delle novità. Sapevamo, infatti, che Chad Stakelshi avrebbe diretto l'intero progetto - il regista è noto nel panorama cinematografico anche per aver lavorato alla saga di John Wick -, ma lo stesso Stakelshi ha dichiarato che il team ha prodotto una "buona sceneggiatura", seppure alcuni dettagli siano ancora sottoposti ad un processo di revisione, al fine di mantenere una coerenza narrativa tra l'opera videoludica e quella filmica.

"Per quanto riguarda Ghost of Tsushima, è nella mia lista di cose che muoio dalla voglia di dirigere. Abbiamo lavorato ad uno script veramente buono, ma stiamo ancora lavorando ad alcuni dettagli perché si tratta di un gioco del tutto nuovo. Chiunque abbia giocato Ghost of Tsushima noterà come lo stile visivo sia intricato". Non possiamo parlare certamente di "lavori avviati", seppure sapere che la sceneggiatura sia completa rende il progetto più vivo che mai, permettendoci di conoscere un po' di più sulla realizzazione del risultato finale.

L'attesa per il film di Ghost of Tsushima è ancora lunga. Lo stato ancora embrionale - almeno in parte - dei lavori potrebbe far pensare che l'annuncio della data d'uscita del film possa cadere in concomitanza dell'annuncio di un eventuale secondo capitolo, supponendo che i due eventi accadano nell'arco dei prossimi anni e che Sucker Punch sia alle prese con un secondo capitolo di Ghost of Tsushima sin dal 2020, anno di pubblicazione del gioco. Non essendovi alcuna informazione ufficiale, tuttavia, ciò rimane una semplice speculazione, seppure le dichiarazioni dello stesso Stakelshi abbiano dimostrato che il progetto del film di Ghost of Tsushima non è arenato, ma l'esatto contrario. Voi cosa ne pensate della possibile riuscita di un film dedicato a Ghost of Tsushima?