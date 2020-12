Ghost of Tsushima: arrivano gli outfit di God of War, Bloodborne e non solo

Per celebrare l'appartenenza alla grande famiglia dei PlayStation Worldwide Studios, i ragazzi di Sucker Punch hanno deciso di fare un bel regalo a tutti i giocatori della loro ultima fatica, Ghost of Tsushima.

A partire da oggi fino al 15 gennaio 2021 è possibile sbloccare in Legends, la componente multigiocatore introdotta lo scorso ottobre senza costi aggiuntivi, gli outfit ispirati agli iconici eroi PlayStation di God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus e Bloodborne - uno per ognuna delle quattro classi incluse nella modalità. Per ottenerli (gratuitamente) è necessario completare una qualsiasi missione Storia o di Sopravvivenza con le classi corrispondenti.

Potete ammirare tutti e quattro gli outfit nella galleria in calce a questa notizia. La skin del Samurai è ispirata a Kratos di God of War, mentre il Cacciatore riprende lo stile di Aloy in Horizon Zero Dawn. L'Assassino indossa una maschera di un colosso di Shadow of the Colossus, infine il Ronin omaggia Bloodborne. Qual è la vostra preferita?

Ne approfittiamo per ricordarvi che Ghost of Tsushima, lanciato in esclusiva su PlayStation 4, ha ricevuto un aggiornamento che ha abilitato i 60fps su PS5.