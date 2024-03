Ghost of Tsushima sta per arrivare su PC? Secondo un noto insider manca poco

Negli ultimi anni si è parlato più volte del possibile approdo dell'esclusiva Sucker Punch per PlayStation sull'ecosistema PC: ad esempio, il 2023 avrebbe dovuto essere l'anno di Ghost of Tsushima su PC. Diversi leaker erano certi di tale uscita, ma a distanza di molto tempo tutto tace. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare tra pochissimo.

Mentre l'IP di Sony si prepara lentamente ad essere trasposta sul grande schermo, dopo che all'inizio del 2023 si è parlato di come il film di Ghost of Tsushima proverà a superare visivamente il videogioco, il Co-Founder di Xbox Era conosciuto su X con il nickname di Shpeshal_Nick lancia una nuova indiscrezione: Ghost of Tsushima sta per arrivare su PC. Come confermato da lui stesso tramite un post, "presto potremmo avere notizie sul porting per PC di Ghost of Tsushima". Quando, per l'esattezza?

L'insider stesso non è del tutto sicuro di quanto queste arriveranno. Tuttavia, egli ha dichiarato che potrebbe trattarsi di giorni: "forse intorno al 5?". Pur avendo fornito informazioni generiche e non confermate da Sony su quando e come esse arriveranno, l'ipotesi più probabile è che il 5 marzo ci sarà un annuncio sulla pubblicazione di Ghost of Tsushima su PC. In attesa di conferme ufficiali e del giorno al centro di queste indiscrezioni (ormai dietro l'angolo), vi invitiamo a rimanere sintonizzati con noi di Everyeye per ricevere maggiori informazioni.