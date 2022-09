Ghost of Tsushima arriverà su PC nel 2023? Un leaker ne è certo

La divisione PlayStation sotto il comando di Jim Ryan ed Hermen Hulst ama il PC, ormai è chiaro a tutti: sono numerose le esclusive già convertite negli ultimi anni, e in futuro ne arriveranno altre.

Dopo Days Gone, Horizon Zero Dawn Complete Edition e God of War, a ottobre verrà il turno di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri mentre in una data non ancora specificata toccherà pure a The Last of Us Part I, fresco di pubblicazione su PlayStation 5.

Ebbene, secondo il leaker Adrien Perea, nel 2023 toccherà anche a Ghost of Tsushima. Sony non ha ancora effettuato un annuncio al riguardo, tuttavia visto l'andazzo non ci stupiremmo affatto se ciò avvenisse per davvero. Anche la finestra temporale ci sembra plausibile, dal momento che sono passati già due anni dal lancio del gioco originale (e uno dalla pubblicazione della Director's Cut), dunque l'open world di Sucker Punch ha già potuto godere di un lungo periodo di esclusività su console. Ghost of Tsushima, tra l'altro, veniva anche menzionato nel famoso leak di NVIDIA, contenente molti giochi che poi sono stati annunciati per davvero (Dragon's Dogma 2 e Tekken 8 tra gli ultimi).

Adrien Perea è entrato in attività all'inizio dell'estate, ma ha dalla sua già diverse previsioni azzeccate, tra cui il periodo di lancio di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri e il debutto di Assassin's Creed Odyssey in Xbox Game Pass. Lo stesso leaker si è anche detto certo del lancio di The Last of Us Part I su PC nel corso del 2023.