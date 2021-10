Ghost of Tsushima si fa arte: gli artwork di Sucker Punch diventano quadri da collezione

Dopo aver lanciato la splendida collezione di stampe di The Last of Us 2, i curatori del portale Cook and Becker rinsaldano la propria partnership con Sony e lanciano una collezione speciale di quadri con protagonisti gli spettacolari scenari di Ghost of Tsushima.

La nuova linea curata dal portale specializzatosi nella realizzazione di stampe di alta qualità è interamente dedicata all'ultima avventura a mondo aperto di Sucker Punch. Le opere d'arte in edizione limitata di Cook and Becker, con stampe per quadri dalle dimensioni desiderate dall'acquirente, riprendono gli eccezionali bozzetti preparatori di Ghost of Tsushima già mostrati nei mesi scorsi dalla sussidiaria dei PlayStation Studios.

La collezione abbraccia gli stili più disparati e riflette la passione profusa da Sucker Punch nel fare dell'isola di Tsushima un microcosmo rappresentativo della cultura, dei paesaggi e delle atmosfere da sogno del Giappone Feudale.

I prezzi delle stampe che ripropongono i bozzetti di Ghost of Tsushima e dell'espansione ambientata nell'Isola di Iki riflettono la qualità dei singoli oggetti da collezione proposti, oscillando tra i 100 e i 450 euro in base al quadro desiderato e alle dimensioni volute. Ai fan dell'avventura PS4 e PS5 con protagonista Jin Sakai, consigliamo di ammirare anche gli squisiti scatti di Ghost of Tsushima di Cristiano Bonora.