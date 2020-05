Ghost of Tsushima: aspettando il gameplay, maratona su Twitch il 14 maggio

Giovedì 14 maggio alle 22:00 Sony trasmetterà uno State of Play interamente dedicato a Ghost of Tsushima, per l'occasione la compagnia mostrerà 18 minuti di gameplay e noi lo seguiremo in diretta, con una maratona al via a metà pomeriggio!

Appuntamento su Twitch dalle 17:00 per una vera e propria mini maratona in compagnia della redazione di Everyeye.it e di alcuni ospiti pronti a intervenire con la propria opinioni ed i pareri sul gioco di Sucker Punch. Vedremo in diretta i precedenti trailer ed i video gameplay già pubblicati commentandoli minuziosamente, dall'ora di cena poi spazio alle aspettative sulla nuova sequenza di gioco che, lo ricordiamo, verrà mostrata dalle 22:00.

Un pomeriggio in compagnia di Everyeye.it per vedere e commentare insieme il gameplay di uno dei videogiochi più attesi dell'anno, disponibile dal 17 luglio su PlayStation 4. Vi aspettiamo su Twitch dalle 17:00, l'invito ovviamente è quello di connettersi con qualche minuto di anticipo per iniziare a chattare con la community e farvi trovare pronti all'inizio della trasmissione. Vietato mancare!