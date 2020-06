Ghost of Tsushima, aspettando l'uscita: due brevi trailer giapponesi per il gioco PS4

Tra le nuove uscite console di luglio 2020 trova spazio anche Ghost of Tsushima, nuova produzione firmata dagli autori della serie InFamous, pronta ad approdare su PlayStation 4.

Per scandire il percorso di avvicinamento all'esordio del titolo che vedrà i giocatori impegnati nella liberazione dell'Isola di Tsushima dalle morse dell'invasore mongolo, PlayStation Giappone ha pubblicato due nuovi brevi trailer di Ghost of Tsushima. Dedicati alle opzioni di personalizzazione del protagonista Jin Sakai e alla componente narrativa del gioco firmato Sucker Punch, i filmati possono essere visionati direttamente in apertura e in chiusura a questa news.

Le vicende di Ghost of Tsushima, lo ricordiamo, prendono il via nel cuore del XIII secolo, traendo liberamente ispirazione da fatti storici realmente accaduti. Sulla base di questi ultimi, il team di sviluppo ha poi edificato un racconto di finzione, che vede il giovane Jin Sakai abbandonare la via del Samurai per abbracciare uno stile di lotta più schivo ed oscuro, che gli varrà la nomea di "Fantasma". Nel suggestivo scenario naturale offerto dall'Isola di Tsushima, i giocatori dovranno contrastare l'esercito mongolo, prestare soccorso alla popolazione civile e cercare di sopravvivere.



In attesa della pubblicazione delle recensioni di Ghost of Tsushima, ricordiamo che il gioco uscirà su PlayStation 4 il prossimo 17 luglio.