Ghost of Tsushima: le atmosfere del gioco ricreate in un quadro nello stile di Bob Ross!

Per cercare di smarcarsi dalle recensioni amatoriali di Ghost of Tsushima che imperversano in rete, allo youtuber Tworuru è venuta l'idea di accompagnare la sua personale analisi del kolossal action adventure di Sucker Punch con una singolare "dimostrazione artistica".

Il creatore di contenuti ha infatti deciso di farsi ispirare dalle evocative atmosfere del Giappone Feudale di Ghost of Tsushima per realizzare un quadro nello stile di Bob Ross, il celebre pittore e presentatore televisivo del programma The Joy of Painting.

Tworuru ha fatto tesoro degli esercizi didattici e delle tecniche pittoriche illustrate dal compianto Bob Ross e, partendo dall'esempio fornitogli dalle innumerevoli puntate trasmesse dal 1983 al '94 dall'emittente americana PBS (molte delle quali visionabili su YouTube), se ne è servito per ricreare una rappresentazione acquerellata delle ambientazioni naturali esplorate da Jin Sakai nell'esclusiva PS4 a lui dedicata.

Giudicate voi stessi il risultato ottenuto dallo youtuber ammirando il suo video che campeggia a inizio articolo. Agli emuli dell'eroe dell'ultima avventura firmata PlayStation Studios e Sucker Punch, ricordiamo infine che su queste pagine trovate anche un approfondimento con immagini e dettagli su Ghost of Tsushima Legends, l'espansione gratuita che, da fine anno, introdurrà diverse modalità multiplayer cooperative.