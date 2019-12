Ghost of Tsushima: le atmosfere nipponiche al loro apice nel trailer TGA in giapponese!

Nel corso della cerimonia di assegnazione dei Game Awards, Geoff Keighley ha ospitato sul palco dell'evento la trasmissione di un nuovo trailer di Ghost of Tsushima.

Con doppiaggio in lingua inglese, il filmato ha consentito al pubblico di dare uno sguardo più approfondito al nuovo progetto di Sucker Punch. Negli oltre quattro minuti di durata del video, è stato ad esempio possibile vedere in azione Jin, il misterioso protagonista di Ghost of Tsushima, e le sue abilità di combattente. Non più solo un "semplice" samurai, l'uomo viene definito uno "Spettro". A schermo si sono inoltre susseguite alcune delle ambientazioni che andranno a comporre il mondo di gioco.



Se, tuttavia, desiderate immergervi ulteriormente nelle affascinanti atmosfere del Giappone fedudale, vi segnaliamo che PlayStation Japan ha pubblicato una versione del nuovo trailer di Ghost of Tsushima caratterizzata dalla presenza del doppiaggio in lingua giapponese. Potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare? Quale delle due versioni preferite?



In chiusura, ricordiamo che Ghost of Tsushima approderà su PlayStation 4 nel corso dell'estate 2020: l'esatta data di uscita non è ancora stata comunicata. Riferendosi al titolo, Sucker Punch ha recentemente confermato che si tratta del gioco più grande mai realizzato dal team.