Ghost of Tsushima: l'attore Daisuke Tsuji ricrea dal vivo le mosse di Jin Sakai

Ghost of Tsushima è stato accolto calorosamente dal pubblico di videogiocatori che da tempo attendeva un action game open world ambientato nel Giappone feudale. Per il suo ambizioso progetto, Sucker Punch ha lavorato molto alle animazioni di combattimento, che avrebbero dovuto rispecchiare meticolosamente le movenze degli abili samurai.

Daisuke Tsuji, che ha prestato il volto per il protagonista Jin Sakai (senza però effettuare le sessioni di motion capture), ha collaborato al nuovo filmato pubblicato dal canale YouTube di Toru Uchikado, maestro di spada che si è offerto per insegnare all'attore le più spettacolari mosse del suo alter ego virtuale. Sebbene in un primo momento si sia dimostrato comprensibilmente impacciato, Tsuji si è pian piano calato sempre più nel personaggio di Lord Sakai, riuscendo a replicare dal vivo il parry e le movenze della Forma della Pietra e della Forma dell'Acqua. Sappiamo bene come Sakai sia caratterizzato da una netta dualità nel suo stile di combattimento, ma in questo caso viene messa in risalto l'arte del vero samurai, e la sua capacità di padroneggiare la lama nel combattimento vis a vis.

Al termine del filmato che trovate in cima alla notizia, i due si affrontano in uno spettacolare scontro finale, fortemente ispirato ad una delle sequenze più spettacolari di Ghost of Tsushima (vi invitiamo ad interrompere in tempo la visione in caso vogliate evitare spoiler).

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Sucker Punch ha da poco pubblicato una nuova patch per la risoluzione dei crash di Ghost of Tsushima Director's Cut su PS5 e PS4. Da pochi giorni è inoltre stato pubblicato in versione standalone Ghost of Tsushima Legends, il comparto multiplayer dell'esclusiva Sony.