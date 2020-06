Ghost of Tsushima avrà una day one patch da oltre 7 GB, quali sono le migliorie?

Dopo aver annunciato che Ghost of Tsushima è entrato in fase Gold, Sucker Punch ha rivelato che il gioco avrà una day one patch del pesi di 7.7 GB, ma quali modifiche apporterà l'aggiornamento del lancio? Scopriamolo insieme con il changelog ufficiale.

Lo studio non ha rivelato in realtà molti dettagli limitandosi a dichiarare che la day one patch risolverà alcuni problemi legati alla localizzazione in varie lingue (non viene specificato esattamente quali) e correggerà altri bug e problemi tecnici non meglio identificati.

Come detto lo sviluppo di Ghost of Tsushima è terminato e il gioco ha ricevuto anche la classificazione ESRB M for Mature, ovvero adatto solamente ai maggiorenni, l'equivalente americano del nostro PEGI 18: "Un action game in cui i giocatori vestono i panni di un samurai in una missione di vendetta contro gli invasori mongoli nel Giappone del XIII secolo. I giocatori attraversano ambienti open-world, interagiscono con personaggi, completano missioni e si infiltrano in roccaforti nemiche. I giocatori usano spade da samurai, dardi avvelenati, e archi e frecce per affrontare gli avversari in uno stile di combattimento meele."

Lo sapevate? Gli sviluppatori hanno spiegato come padroneggiare la katana in Ghost of Tsushima, uno degli aspetti più importanti del nuovo progetto di Sucker Punch.