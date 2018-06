Ghost of Tsushima avrà diversi livelli di difficoltà selezionabili

Dopo i primi dettagli emersi sui contenuti e sul sistema di progressione, Sucker Punch è tornata a parlare di Ghost of Tsushima sullo showfloor di Los Angeles, confermando che il gioco includerà diversi livelli di difficoltà selezionabili.

Come riferito dal co-founder di Sucker Punch Chris Zimmerman, Ghost of Tsushima cercherà di andare incontro allo stile di gioco e alle esigenze della varie fasce di pubblico, sia "che si voglia affrontare l'avventura da semplici turisti, per godersi la storia o per affrontare una sfida stimolante".

Il titolo metterà dunque a disposizione diversi livelli di difficoltà, in modo da adattare il grado di sfida in base all'approccio con cui si vuole affrontare l'avventura. Stando alle parole di Zimmerman, inoltre, il gioco completo dovrebbe includere la possibilità di modificare il grado di sfida in ogni momento, ma il team sta ancora discutendo internamente per decidere se inserire o meno questa feature.

Ricordiamo che Ghost of Tsushima è atteso in esclusiva su PlayStation 4, ma rimaniamo in attesa di una finestra di lancio.