Ghost of Tsushima in bianco e nero: la modalità Cinema tra sfida e accessibilità

In occasione dello State of Play interamente dedicato al nuovo titolo di Sucker Punch, come ormai noto, è stata presentata la modalità Cinema Samurai di Ghost of Tsushima.

Quest'ultima consente di vivere l'intera avventura di Jin Sakai attraverso un universo di gioco dipinto da sfumature di bianco e nero, che donano all'opera il sapore cinematografico delle grandi pellicole di Akira Kurosawa. La sua implementazione, tuttavia, non è stata affatto semplice ed ha richiesto al team di sviluppo di mettere in campo un grande livello di dettaglio e attenzione.

Ne ha recentemente discusso Jason Connell, Direttore Creativo e Artistico di Ghost of Tsushima. "Quando abbiamo creato quella modalità, - ha dichiarato - e la possibilità di giocare l'intero gioco tramite di essa, abbiamo rapidamente compreso che c'era bisogno di rivalutare alcune aree". Anche il più piccolo dettaglio adatto ad un mondo a colori poteva infatti stonare all'interno di un'ambientazione in bianco e nero. Lavorare su questi aspetti, riferisce Connell, ha inoltre offerto al team un'occasione per lavorare sul tema dell'accessibiltà. "Onestamente, abbiamo tratto molti spunti dallo studio legato a modalità di accessibilità per persone daltoniche. [...] Semplicemente, abbiamo attivato la modalità e giocato il titolo allo stremo, scoperto dove non funzionava e lavorato nuovamente sul design".



Insomma, non si è trattato semplicemente di applicare un "semplice" filtro bianco/nero a gioco ultimato, ma la creazione della Modalità Cinema Samurai ha invece richiesto uno studio attento da parte del team.