Ghost of Tsushima e i bonus per il preordine: ecco il tema dinamico per PS4

Questo pomeriggio, senza alcun preavviso e tra lo stupore dei videogiocatori, Sony e Sucker Punch hanno annunciato la data di lancio di Ghost of Tsushima, fissata per il 26 giugno 2020 nel pieno rispetto della finestra di lancio inizialmente comunicata.

Subito dopo, il responsabile delle comunicazioni Andrew Goldfarb ha svelato le differenti edizioni di Ghost of Tsushima che saranno disponibili al lancio (Standard e Digital Deluxe in versione digitale, Standard e Collector's in formato fisico) e i bonus per il preordine. Tutti coloro che decideranno di dare la loro fiducia agli sviluppatori in anticipo, riceveranno in regalo un avatar del protagonista Jin Sakai, una mini-soundtrack in formato digitale composta da una selezione di canzoni tratte dal gioco e un tema dinamico per la dashboard di PlayStation 4 e PS4 Pro basato sull'illustrazione della copertina ufficiale.

Grazie a Sucker Punch, che ha pubblicato una breve clip sul profilo ufficiale del gioco, possiamo ammirare in anteprima il tema dinamico. Come potete vedere voi stessi in calce a questa notizia, è caratterizzato da icone di colore rosso, presenta Jin in primo piano e mostra delle foglie mosse dal vento, il cui suono rilassante può essere udito in sottofondo. Cosa ve ne pare?