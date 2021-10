Ghost of Tsushima: Bresciani fonde fotografia storica e virtuale al Rome Video Game Lab

Il variegato palinsesto del canale Twitch di Everyeye ha ospitato quest'oggi anche Emanuele Bresciani, fotografo virtuali tra i più noti del settore che abbiamo già avuto il piacere di ospitare sulle nostre pagine in molteplici occasioni (se non lo avete ancora fatto, recuperate i suoi scatti di The Last of Us Part 2.

Grazie alla collaborazione di Roberto Roscani, Emanuele compirà il decisivo salto dal digitale al fisico esponendo una ricchissima galleria dedicata a Ghost of Tsushima al Rome Video Game Lab, che si terrà a Cinecittà dal 4 al 7 novembre. Il fotografo virtuale sarà presente alla manifestazione per tutti e quattro i giorni, presentando ai visitatori ben trenta foto scattate nell'open world di Sucker Punch, di cui ventisette stampate su tela e tre stampate su tessuto alte un metro.

Oggi 20 ottobre Emanuele Bresciani e Roberto Roscani sono stati in diretta sul canale Twitch di Everyeye per raccontarci di come è nata l'idea di fondere fotografia storica classica e Virtual Photography. Se vi siete persi la diretta, potete rimediare guardando la replica di Twitch allegata in calce a questa notizia e accessibile in esclusiva ai soli iscritti al canale Twitch di Everyeye.

Ricordiamo che, se volete supportarci, potete abbonarvi al canale gratuitamente se siete in possesso di una sottoscrizione ad Amazon Prime: per farlo dovete cliccare sul pulsante "Abbonati" nella home page di canale di Everyeye e poi selezionare la voce "Iscriviti senza costi aggiuntivi". L'abbonamento garantisce diversi benefit, comprese le dirette senza pubblicità, l'accesso ai canali esclusivi Discord e Telegram, gli stemmi abbonato e una serie di emoticon personalizzate, come il Fossa in posizione da "Ci siamo", Marco Mottura demoniaco, Cyber Todd, Alessandro Bruni con il cappello di Yoda, Giuseppe Arace in procinto di trasformarsi in Super Saiyan e la mitica bomba.