Ghost of Tsushima: il cast del film sarà interamente giapponese, Sony approva la scelta

Oltre ad essere uno degli action-adventure open world più apprezzati dai possessori di console Sony, Ghost of Tsushima è una lettera d'amore che Sucker Punch ha voluto dedicare alla cultura giapponese e all'inconfondibile stile artistico che ha contraddistinto la cinematografia di Akira Kurosawa.

Come ben saprete, Ghost of Tsushima diventerà anche un film, e sembra proprio che la filosofia alla base di questa nuova trasposizione rimarrà la stessa: creare un'opera autentica e fedele alle tradizioni del Giappone feudale. Per fare in modo di raggiungere il risultato migliore possibile in questo senso, il regista Chad Stahelski ha dichiarato di voler lavorare con un intero cast di attori giapponesi.

"Quindi, penso che se lavoreremo bene, sarà visivamente sbalorditivo. È un film character driven, ed ha ha la possibilità di essere bello e pieno di azione. E onestamente, vorremmo provare a farlo, tutto nel personaggio. Significa che è una cosa giapponese sui mongoli che invadono l'isola di Tsushima. Un cast giapponese completo, in giapponese. Sony è d'accordo e ci sostiene su questo", sono state le parole del regista. Non è detto che i piani non possono cambiare sino all'uscita del film, ma Stahelski è parso piuttosto deciso nelle sue dichiarazioni.

Il regista noto per aver diretto i film di John Wick spera ugualmente di realizzare un prodotto che possa essere apprezzato dal pubblico occidentale, e crede che ci sia un modo per dirigere gli attori sulla performance facciale in modo che la scena possa essere compresa indipendentemente dalla lingua. Il pubblico statunitense, in particolare, non è abituato a seguire i film con i sottotitoli, ma Sony ha già dato la sua approvazione alla scelta del regista di affidarsi ad un cast interamente giapponese.

Nei giorni scorsi, Andrew Koji, attore britannico di origini giapponesi, sembrava essersi candidato per il ruolo di Jin Sakai nel film di Ghost of Tushima.