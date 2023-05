Ghost of Tsushima fa centro in Giappone: superato il milione di copie vendute

Mentre cresce l'attesa della community per il PlayStation Showcase del 24 maggio, dal Giappone arriva una notizia che farà certamente felici tutti gli appassionati di Ghost of Tsushima. L'avventura open world di Sucker Punch ha infatti superato il milione di copie vendute nella sola terra del Sol Levante.

Il traguardo raggiunto dall'odissea action adventure del samurai Jin Sakai viene festeggiato dai curatori dei profili social di PlayStation Japan e, ovviamente, dai tanti fan dell'esclusiva Sony che sarà presto protagonista di un apposito film di Ghost of Tsushima diretto dal regista di John Wick, Chad Stahelski.

La divisione nipponica del team PlayStation si rivolge alla community per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al conseguimento di questo importante obiettivo commerciale che conferma, semmai ve ne fosse ancora bisogno, la bontà del lavoro svolto da Sucker Punch e l'interesse degli appassionati per questa nuova proprietà intellettuale, prova ne siano le oltre 10 milioni di copie vendute a livello globale.

Chi ci segue avrà ovviamente intuito che l'entusiasmo del pubblico giapponese non può che sommarsi alle speranze alimentate dalle ultime voci di corridoio che vorrebbero Sony in procinto di svelare Ghost of Tsushima 2 sul palco del PlayStation Showcase, anche se giornalisti e insider come Jeff Grubb invitano la community a non prendere in considerazione questo genere di rumor. Ad ogni modo, servitevi pure dei modulo dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate del possibile ritorno di Ghost of Tsushima con un sequel su PS5 e quali ricordi vi legano maggiormente al capitolo inaugurale dell'IP.