Ghost of Tsushima: cinque giochi imperdibili per prepararsi all'uscita

Purtroppo, dovremo attendere più tempo del previsto per giocare a Ghost of Tsushima. Nella giornata di ieri, Sony Interactive Entertainment ha annunciato che l'opera di Sucker Punch debutterà sugli scaffali il 17 luglio, con tre settimane di ritardo rispetto alla data originale. Come resistere durante quest'attesa aggiuntiva? Ve lo diciamo noi!

Oltre a The Last of Us Part 2 in arrivo il 19 giugno (anch'esso con un po' di ritardo), abbiamo selezionato cinque giochi imperdibili ai quali potete dedicarvi in attesa dell'uscita di Ghost of Tsushima. Cominciamo con un titolo che, pur non avendo alcuna attinenza tematica con il Giappone feudale, rappresenta una preziosa testimonianza del talento dei ragazzi di Sucker Punch: stiamo parlando di inFamous Second Son! Lanciato nell'ormai lontano 2014, risulta essere ancora oggi di grande impatto visivo, nonché caratterizzato da una scrittura e da meccaniche solide.

Proseguiamo la nostra carrellata con Sekiro: Shadows di Twice, con il quale potete entrare nel mood dell'opera ventura di Sucker Punch. Ambientato anch'esso in Giappone, l'action adventure di FromSoftware offre un'esperienza di livello assoluto e anche estremamente difficile. E gli altri tre giochi? Li lasciamo scoprire a voi nel Video Speciale allegato in cima a questa notizia!