Ghost of Tsushima è al primo posto delle classifiche di vendita giapponesi

Continuano ad emergere dati positivi per quello che riguarda le vendite in Giappone di Ghost of Tsushima, l'ultima esclusiva di PlayStation 4 che sta facendo impazzire il pubblico orientale.

Il titolo Sucker Punch è infatti in testa alla classifica di vendita giapponese dell'ultima settimana, che va dal 13 al 19 luglio 2020. In soli due giorni, infatti, il gioco ha piazzato più di 200.000 copie, più del doppio rispetto a Paper Mario: The Origami King, l'esclusiva Nintendo Switch che ha fatto il proprio debutto in contemporanea con Ghost of Tsushima.

Ecco di seguito la classifica con i 10 giochi più venduti in Giappone dell'ultima settimana:

[PlayStation 4] Ghost of Tsushima (SIE, 07/17/20) – 212,915 (New) [Nintendo Switch] Paper Mario: The Origami King (Nintendo, 07/17/20) – 109,092 [Nintendo Switch] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 71,897 (5,186,283) [Nintendo Switch] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 36,183 (1,173,243) [Nintendo Switch] eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami, 07/09/20) – 29,719 (124,595) [PlayStation 4] eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami, 07/09/20) – 26,951 (118,498) [Nintendo Switch] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 20,586 (235,891) [Nintendo Switch] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,031 (3,035,989) [Nintendo Switch] Together! The Battle Cats Game & Pouch Set (Ponos, 07/16/20) – 9,725 [Nintendo Switch] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 7,834 (3,662,804)

Per quello che riguarda invece le vendite dell'hardware continua a dominare incontrastata Nintendo, che occupa le prime due posizioni con il modello standard di Switch seguito da Switch Lite. Subito dopo l'ibrida della Grande N troviamo invece PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

