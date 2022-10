Ghost of Tsushima: ecco i codici per sbloccare tre temi dinamici gratis su PS4

Volete dare un tocco di classe alla schermata principale della vostra PlayStation 4? Allora non dovreste lasciarvi sfuggire i nuovi codici utili per sbloccare ben tre temi dinamici gratis dedicati a Ghost of Tsushima.

Di seguito trovate la descrizione ufficiale dei codici:

"Ecco qua tre temi dinamici di Ghost of Tsushima per PlayStation 4! I codici che trovi qui sotto ti consentiranno di scaricare i temi Ghost of Tsushima, Jin e Samurai da usare sulla tua console PS4. Assicurati di riscattare il codice specifico del tuo territorio, per quella regione del mondo in cui è stato creato il tuo account!"

Questo è invece l'elenco completo dei codici, ciascuno dei quali appartiene ad un paese diverso:

Americhe:‎ 5FM9-5LN6-FCM2

Europa:‎ 4PNM-4RNP-9C92

Asia:‎ J7CG-8DNC-BN6K

Giappone:‎ 8FLX-26NE-D9AA

Corea:‎ GHGR-L3N9-3DTQ

A meno che non abbiate un account giapponese o americano, dovrete riscattare il codice per gli utenti residenti in Europa al fine di sbloccare i tre temi dinamici per PlayStation 4. Va infatti precisato che basta utilizzare un unico codice per accedere ai seguenti temi dinamici: Tema Dinamico Di Jin, Ghost Dynamic Theme e Tema dinamico Samurai.

Per chi non lo sapesse, questi temi sono già stati distribuiti in passato attraverso promozioni esclusive, ma da oggi gli sviluppatori hanno voluto fare in modo che chiunque potesse ottenerli. A tal proposito, i codici in questione resteranno attivi solo ed esclusivamente fino al prossimo 3 ottobre 2025 e quindi scadranno tra circa tre anni.

Sapevate che il film di Ghost of Tsushima sarà recitato interamente in giapponese e avrà un cast orientale?