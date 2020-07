Ghost of Tsushima: i combattimenti più spettacolari in una serie di brevi video

Dopo aver deliziato i giocatori con una serie di GIF animate dedicate alle animazioni di The Last of Us Parte 2, l'abile utente Twitter che prende il nome di Much è tornato alla riscossa con una serie di filmati a tema Ghost of Tsushima.

I filmati non contengono spoiler sull'avventura e mostrano alcune spettacolari azioni eseguite con la katana da parte del protagonista, Jin Sakai. I video in questione contengono soprattutto sequenze di esecuzioni permesse grazie ad una delle abilità di Jin che gli consentono di avviare un confronto con un gruppo di nemici per poi eliminarli con dei rapidi fendenti in serie, purché si riesca a premere con il giusto tempismo il tasto dell'attacco pesante. Non mancano anche esecuzioni in scivolata o tramite l'ausilio dei kunai, i coltellini da lancio che permettono al protagonista di colpire gli avversari anche a distanza.

Prima di lasciarvi ai tweet, che trovate in calce alla notizia, vi invitiamo a procedere con cautela nel caso in cui dovesse venirvi voglia di visitare il profilo Twitter di Much, nel quale sono presenti numerose GIF a tema The Last of Us Parte 2 con spoiler sulla trama.

