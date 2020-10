Ghost of Tsushima: come attivare la modalità New Game Plus

Se fino a poco tempo fa le uniche due opzioni disponibili alla fine di una partita di Ghost of Tsushima erano continuare il salvataggio per esplorare ancora l'isola o iniziare una giocata interamente nuova, le cose sono cambiate grazie all'aggiornamento Legends.

Per iniziare una partita New Game+, una volta terminata una partita potete recarvi nel menu principale e selezionare l'opzione, ora disponibile, New Game+. All'inizio della nuova partita, come ricompensa, riceverete un nuovo cavallo e anche la possibilità di sbloccare nuovi potenti amuleti.

Inoltre il New Game+ comprende una nuova valuta di gioco, i Fiori Fantasma, che possono essere scambiati con il Mercante di Fiori Fantasma per ottenere nuovi colori per armatura e oggetti cosmetici.

Dal vecchio salvataggio saranno importate tutte le Abilità acquisite, l'equipaggiamento e i collezionabili.



