Ghost of Tsushima: come è fatta la schermata iniziale? Ecco l'immagine!

Dopo aver ammirato il trailer cinematico di Ghost of Tsushima, sui principali social spunta l'immagine della schermata di apertura del nuovo action a mondo aperto di Sucker Punch, a dimostrazione dell'avvenuto invio delle copie recensione alle testate videoludiche e alle personalità del settore.

Lo scatto in questione, condiviso anche dai curatori del canale Twitter di PlayStation UK, immortala la katana di Jin Sakai conficcata nel terreno e il menù, dallo stile volutamente asciuto e minimalista, che si limita a rimandare l'utente alle scelte "Continua", "Carica Partita", "Nuova Partita" e "Opzioni".

Come segnalatoci dal buon Davide Leoni, anche la redazione di Everyeye.it è in possesso di una copia di Ghost of Tsushima e Giuseppe Arace ci sta già giocando per proporci la recensione dell'esclusiva PS4, con pubblicazione prevista su queste pagine per le ore 16:00 del 14 luglio.

La nostra recensione sarà perciò online qualche giorno prima dell'uscita di Ghost of Tsushima, prevista su PlayStation 4 e PS4 PRO per il 17 luglio, in modo tale da offrirvi tutte le informazioni più esaustive sull'esperienza ludica, narrativa e contenutistica che ci attende una volta indossati i panni di Jin Sakai. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sull'arte della Katana e le altre armi del Samurai.