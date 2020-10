Ghost of Tsushima: come giocare in modalità multiplayer co-op

Sucker Punch ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Ghost of Tsushima che aggiunge una modalità cooperative per giocare con gli amici le nuove missioni storia e sopravvivenza ispirate alla mitologia giapponese.

Dopo aver scaricato l'aggiornamento da nove gigabyte per Ghost of Tsushima, una nuova opzione nella schermata del menu principale, Leggende, farà la sua comparsa. Da qui potrete provare la nuova modalità di gioco multiplayer inclusa nell'aggiornamento della versione 1.12.

Dopo un breve filmato introduttivo dovrete completare quattro missioni tutorial, studiate per illustrare le classi giocabili: Samurai, Ronin, Assassino e Cacciatore. Una volta fatto, sarete reindirizzati al menu principale di Leggende dove potrete scegliere diverse missioni, customizzare il personaggio e, cosa più importante, creare un party con gli amici PSN per provare la modalità co-op.

Per fare ciò, vi basterà cliccare sull'opzione Social nel menu, cercare nella lista gli amici che volete invitare e premere X per inviare una richiesta. Nella modalità Sopravvivenza il gruppo può essere composto da 4 giocatori al massimo, mentre la modalità Storia è pensate per un gruppo da 2.

Una volta che i vostri amici si saranno uniti al gruppo, non dovrete fare altro che selezionare la missione che volete giocare. Questo è tutto ciò che vi serve sapere per giocare in multiplayer su Ghost of Tsushima!